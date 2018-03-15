Tavşanlı Emre’ye sahip çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde lise öğrencileri, eski öğretmenlerinin lösemi olan 8 yaşındaki oğlu Emre Çatal için kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Tavşanlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kampanyaya 750 kök hücre, 166 ünite kan toplandı.

Yoğun katılımın gözlendiği kampanyaya Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Jandarma Komutanı Tuğrul Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Temel’in yanı sıra çok sayıda vatandaş, farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Kaymakam Kara, "12 Mart İstiklal Marşı Kabulü ve Mehmet Akif’i anma programında öğrencilerimize projelerini tanıtma imkanı verdik ve 5 dakikalık sunum programı olmuştu. Bu sunum ile birlikte düzenlenen projeye büyük ilgi oldu. Ben çocuklarımızla gurur duyuyorum, okul yönetimini de tebrik ediyorum böyle bir projede yer aldıkları için. Ben de bu kampanyaya katılarak destek vereceğim" dedi.

Kızılay Kütahya Kan Merkezi Müdürü Doktor Mahmut Ulusoy da kan vermenin öneminin çok büyük olduğunu ve kök hücre numunesi alımının eskisinden çok daha kolay olduğunu belirtti. Ulusoy, "Vatandaşlardan kök hücre numunesi verirken çok iyi düşünmelerini istiyoruz. Çünkü eşleşme olduktan sonra son anda vazgeçmek büyük hayal kırıklığına uğratıyor. O nedenle insanların hayalleri ile oynamasınlar diyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Fatuk Çatal ise, "Bu kampanyanın mimarı Ahmet Akcan hocama, okul müdürümüz Mehmet Tekin beye, müdür yardımcılarına, öğretmenlerine, öğrencilerine, velilerine, hizmetlilerine, memurlarına ayrı ayrı teşekkür ederiz. Eskişehir ve Tavşanlı Kızılay ekibinden de Allah razı olsun. Çok duygulu ve anlamlı bir gündü. Oğlum ve tüm lösemili çocuklarımız adına hepinize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.