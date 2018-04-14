Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı

Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklı silajlık mısır ve dane mısır tohumu dağıtım töreni Tavşanlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Törene Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Ak Parti ilçe başkanı Nejat Tülek, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Temel, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin, İl Genel Meclisi Üyeleri ve üreticiler katıldı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Temel, üreticilere bilgilendirmede bulundu.

Kaymakam Kara ise," İl Özel idaremizin tarım ve hayvancılık ile ilgili görevleri kapsamında bütçesine koyduğu kaynaktan, tarım ve hayvancılığı geliştirmek için verdiği tohumları ve fideleri vermek için burada bugün program düzenledik. Bugün 155 çiftçimize 5’er dekar alanda dikilmek üzere birer torba hem silajlık mısır tohumu hem de tane mısır tohumu dağıttık. 7 köyde 7 çiftçimize de kişi başı 5 dekar alanda dikimi yapılmak üzere her çiftçimize 80’er adet toplamda 560 adet Fernor çeşidi ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. İlçemizde tarım ve hayvancılığı geliştirmek üzere güzel bir proje. Dağıtımdan çiftçilerimiz son derece memnunlar. Çiftçimize bol kazançlar diliyoruz" dedi.

Çardaklı Mahallesinden Mustafa Sevimli ise yıllardır çiftçilik yaptığını ifade ederken, " Devletimizin bize sunduğu bu imkanlardan bize de uygun görüldü. Allah’ım devletimize zeval vermesin. İl ve ilçe Özel idareye, Kaymakamımıza, Belediyemize, Ak Parti İlçe teşkilatına çok teşekkür ederim" dedi. (Tİ - EFE)