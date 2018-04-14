HABER

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklı silajlık mısır ve dane mısır tohumu dağıtım töreni Tavşanlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde gerçekleştirildi.Törene Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Ak Parti ilçe başkanı Nejat Tülek, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Temel, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin, İl Genel Meclisi Üyeleri ve üreticiler katıldı.İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Temel, üreticilere bilgilendirmede bulundu.Kaymakam Kara ise," İl Özel idaremizin tarım ve hayvancılık ile ilgili görevleri kapsamında bütçesine koyduğu kaynaktan, tarım ve hayvancılığı geliştirmek için verdiği tohumları ve fideleri vermek için burada bugün program düzenledik.

Kütahya İl Özel İdaresi kaynaklı silajlık mısır ve dane mısır tohumu dağıtım töreni Tavşanlı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde gerçekleştirildi.
Törene Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Ak Parti ilçe başkanı Nejat Tülek, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Temel, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, İlçe Özel İdare Müdürü Necati Derin, İl Genel Meclisi Üyeleri ve üreticiler katıldı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Temel, üreticilere bilgilendirmede bulundu.
Kaymakam Kara ise," İl Özel idaremizin tarım ve hayvancılık ile ilgili görevleri kapsamında bütçesine koyduğu kaynaktan, tarım ve hayvancılığı geliştirmek için verdiği tohumları ve fideleri vermek için burada bugün program düzenledik. Bugün 155 çiftçimize 5’er dekar alanda dikilmek üzere birer torba hem silajlık mısır tohumu hem de tane mısır tohumu dağıttık. 7 köyde 7 çiftçimize de kişi başı 5 dekar alanda dikimi yapılmak üzere her çiftçimize 80’er adet toplamda 560 adet Fernor çeşidi ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. İlçemizde tarım ve hayvancılığı geliştirmek üzere güzel bir proje. Dağıtımdan çiftçilerimiz son derece memnunlar. Çiftçimize bol kazançlar diliyoruz" dedi.
Çardaklı Mahallesinden Mustafa Sevimli ise yıllardır çiftçilik yaptığını ifade ederken, " Devletimizin bize sunduğu bu imkanlardan bize de uygun görüldü. Allah’ım devletimize zeval vermesin. İl ve ilçe Özel idareye, Kaymakamımıza, Belediyemize, Ak Parti İlçe teşkilatına çok teşekkür ederim" dedi. (Tİ - EFE)

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı

1 / 6

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı
2 / 6

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı
3 / 6

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı
4 / 6

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı
5 / 6

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı
6 / 6

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı

Tavşanlı’da 155 üreticiyi tohum ve fidan dağıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kız kardeş kadın doktoru dövdü

2 kız kardeş kadın doktoru dövdü

Bursa'da hastane yangını!

Bursa'da hastane yangını!

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.