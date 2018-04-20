Tavşanlı’da yük treni ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı Güzelyurt köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı yönüne gitmekte olan 36633 sefer sayılı yük treni, Güzelyurt köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, Yasin Bilgili idaresindeki 43 U 9363 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, sürücü Yasin Bilgili yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (Tİ-EFE)