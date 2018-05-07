Tavuk kralı Ukraynalı milyarder yatıyla Bodrum'da

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA) UKRAYNA'da yüzde 50 pazar payına sahip tavuk markası sahibi milyarder iş adamı Yuriy Kosiuk, bugün 85 metrelik "Valerie" isimli ultra lüks yatı ile Muğla'nın Bodrum' a geldi. Kosiuk'un bir diğer Ukraynalı milyarder Aleksander Yaroslavsky ile Bodrum'da bir hafta tatil yapacağı belirtildi. Ukraynalı işadamı Yuriy Kosiuk, bugün öğle saatlerinde özel jeti ile önce Milas- Bodrum Havalimanı'na ardından da kendisini Güllük açıklarında bekleyen ve dünyanın en lüks 50 yatı arasında gösterilen 85 metre uzunluğunda ultra lüks yatı Valerie'ye geçti. Kosiuk'un 6 ultra lüks kabinde, 12 konuk ağırlayabilen yatı, öğleden sonra Metalist Kharkiv Futbol Takımı'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı, Ukraynalı işadamı Aleksander Yaroslavsky'nin 60 metrelik 'Kaiser' isimli yatı ile birlikte akşam saatlerinde Yalıkavak Koyu'na demirledi. Yan yana duran ultra iki lüks motor yat yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bodrum'da bir hafta tatil yapacağı belirtilen Kusiuk ile Yaroslavsky'un delüks bir otelde iki gün konaklamak için yatlarından ayrıldı. Yatların etrafında zodyak botlarla dolaşan Ukraynalı korumaların etrafta kuş uçurtmadığı, yatlara merakla yaklaşan tekneleri ve jet-skileri kibarca uyardıkları görüldü. Kusiuk ve Yaroslavsky'nin Bodrum ve Marmaris'teki cennet koylarda tatil yaptıktan sonra Yunan adalarına geçecekleri öğrenildi.

