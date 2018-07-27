HABER

TAYDER, Brunson'ın yeniden tutuklanmasını talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

İzmir'de faaliyet gösteren TAYDER, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın yeniden tutuklanması talebiyle mahkemeye dilekçe verdi - Derneğin avukatı Ela İlden: - "Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine gerekçe gösterilen sağlık raporunu inandırıcı bulmuyoruz. Kaçma şüphesi nedeniyle yeniden tutuklanmasını talep ettik"

İZMİR (AA) - İzmir'de Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararlaştırılan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın yeniden tutuklanması talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verdi.

Brunson'ın evinin bulunduğu sokakta açıklama yapan derneğin avukatı Ela İlden, mahkemenin, ABD'li papaz Brunson'ın elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararına itiraz ettiklerini söyledi.

TAYDER'in, Brunson'ın yeniden tutuklanması talebini içeren dilekçeyi 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunduklarını belirten İlden, "Brunson'ın tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine gerekçe gösterilen sağlık raporunu inandırıcı bulmuyoruz. Kaçma şüphesi nedeniyle ABD'li papazın yeniden tutuklanmasını talep ettik. Dilekçemizde, aynı zamanda TAYDER'in 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Brunson davasına katılma talebi de bulunuyor." şeklinde konuştu.

TAYDER Başkanı Muhammed Gömük de ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Brunson hakkında terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istendiğini hatırlatan Gömük, şöyle konuştu:

"ABD'li yetkililer, 'sanık serbest bırakılmazsa Türkiye’ye geniş yaptırımlar uygulayacaklarını' açıklayarak ülkemizi tehdit etmiştir. Biz daha önceden de ABD Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD Bölge Mahkemesi Başsavcısı Preet Bharara ve 'Türkiye kan gölüne dönecek' diye açıklamada bulunan ABD Pentagon görevlisi Micheal Rubin hakkında da suç duyurusunda bulunmuştuk. Bunun üzerine FETÖ derneğimizi hedef almıştı ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."

Türk yargısına kimsenin müdahale edemeyeceğini belirten Gömük, ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'ın davasını da yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

PARTNERKerimcan izdihamıKerimcan izdihamı
Kayıp Eda Nur bulundu!Kayıp Eda Nur bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Andrew Craig Brunson ev hapsi FETÖ papaz Talep tutuklama

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

Ozan Tufan'ın Galatasaray'ı gitmek istediği öğrenildi

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

İlginizi Çekebilir

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammına sert tepki: Askıda ekmek projesini başlatıyorum

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı

Meclis Başkanı Binali Yıldırım: ABD ucuz tehdit lisanını bırakmalı

Kayıp Eda Nur bulundu!

Kayıp Eda Nur bulundu!

Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

Sıcaktan bunalan Adanalı belediye başkanından yardım istedi

İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.