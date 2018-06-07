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Tayfalar ağ mesaisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da 15 Nisan itibarıyla gırgır teknelerini limanlara demirleyerek yeni sezon hazırlıklarına başlayan balıkçılar, bunaltıcı sıcaklara rağmen iftara kadar ağlarını onarıyor - Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu: - "Balıkçı arkadaşlarımız şimdi yırtık olan ağların bakımını yapıyor. Tayfaların çoğu oruç tutuyor. Hem işlerini yapıyor hem de ibadetlerini yerine getiriyorlar"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da 15 Nisan itibarıyla gırgır teknelerini limanlara demirleyerek yeni sezon hazırlıklarına başlayan balıkçılar, bunaltıcı sıcaklara rağmen iftara kadar ağlarının bakımını yapıyor, ezan sesinin duyulmasıyla da birlikte iftar yapıyor.

Trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan ve denizlerde av yasağının başladığı 15 Nisan'dan sonra limanlara çektikleri tekneleri ile zarar gören ağlarının bakım ve onarımı için kolları sıvayan tayfalar, ramazan ayında da günlük mesailerini ağları onarmak için harcıyor.

Tayfalar, sıcak havanın yanı sıra nemin de etkili olduğu kentte güneşten korunmaya çalışarak ağ mesailerini sürdürüyor.

İftarın yaklaşmasıyla mesailerini tamamlayıp kamarada toplanan tayfalar, ezanın okunmasıyla oruçlarını açıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde balık avlamak için Türkiye'nin farklı yörelerinden tayfanın geldiğini söyledi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların av yasağının kalkmasını beklediklerini ve günlük mesailerine ağ tadilatı yaparak devam ettiklerini belirterek, "Denizlerde Nisan 15'te avlanma yasağı başladı. Balıkçı arkadaşlarımız şimdi yırtık olan ağların bakımını yapıyor. Tayfaların çoğu oruç tutuyor. Hem işlerini yapıyor hem de ibadetlerini yerine getiriyorlar. Allah nasip ederse 1 Eylül'de yeni sezona 'Vira Bismillah' diyeceğiz." dedi.

- Gurbette ramazan

Tayfalardan Cemil Duran, yaz sıcağında öğlen mola verdiklerini ve 2 saat dinlendikten sonra aynı tempoyla çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Duran, yıllardır gurbette balıkçılık yaptığını belirterek, "8 aydır çalıştığımız ve yıpranan ağlarımızı onarıyoruz. Eylül 1'e kadar ağ mesaimiz devam edecek. Sıcak olsa da orucumuzu aksatmıyoruz. Hem orucumuzu tutuyoruz hem de ağlarımızı onarıyoruz. Mesaimiz sabah saat 08.00'de başlıyor, akşam saat 19.00'a kadar mesaimiz devam ediyor. Akşam da hazırlığımızı yapıyoruz ve hep beraber iftar sofrasına oturuyoruz. Ramazanda işlerimiz böyle devam ediyor." diye konuştu.

Yıllardır ayrı oldukları ailelerini izin günlerinde gördüklerini dile getiren Duran, "Bize zor gelmiyor. Burada arkadaşlarla birlikte aile ortamındaki gibi zamanımızı geçiriyoruz. Bayramda evimize gideceğiz. Eğer ağ tamiratı o zamana kadar bitmezse tekrar bayramdan sonra buraya geleceğiz." dedi.

Tayfa Kamil Dağ da yırtık ağlarını onardıktan sonra hep beraber kendi hazırladıkları iftar sofrasına oturduklarını anlatarak, "Çok şükür mesaimiz çok iyi geçiyor. Ailemizin geçimi için gurbet ellere geldik. Ağlarımızı yapıyoruz. Orucumuzu da tutuyoruz. Akşam da hep beraber arkadaşlarla toplanıp orucumuzu acıyoruz. Yarına Allah kerim." diye konuştu.

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ağ mesai TAYFA Tekirdağ

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