Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde firari Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen ve FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan Avukat Tayfun Aktaş’ın davasında mahkeme Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tanık sıfatıyla zorla getirme kararı çıkarmıştı.
Mahkemenin kararının ardından ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, yazılı bir açıklama yaptı. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Daha önce aynı konuda Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık sıfatıyla ifade verdim. İstanbul 34 Ağır Ceza Mahkemesinden ne bana ne de avukatlarıma davetiye gelmiştir. Medyada çıkan haber üzerine bilgim oldu. Pazartesi günü konuyu araştırıp gerekeni yapacağım” dedi. (İHA)
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