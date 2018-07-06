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Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 21:32 | Son Güncelleme

Zekeriya Öz’ün kasası olan avukatın yargılandığı davada ismi geçen ünlü işadamı Ali Ağaoğlu yaptığı kısa açıklamada, “İstanbul 34 Ağır Ceza Mahkemesinden ne bana ne de avukatlarıma davetiye gelmiştir. Medyada çıkan haber üzerine bilgim oldu” dedi.

Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde firari Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen ve FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan Avukat Tayfun Aktaş’ın davasında mahkeme Ali Ağaoğlu’nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tanık sıfatıyla zorla getirme kararı çıkarmıştı.

"PAZARTESİ GÜNÜ GEREKENİ YAPACAĞIM"

Mahkemenin kararının ardından ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu, yazılı bir açıklama yaptı. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, “Daha önce aynı konuda Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık sıfatıyla ifade verdim. İstanbul 34 Ağır Ceza Mahkemesinden ne bana ne de avukatlarıma davetiye gelmiştir. Medyada çıkan haber üzerine bilgim oldu. Pazartesi günü konuyu araştırıp gerekeni yapacağım” dedi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Nihayetinde akp terör örgütü yargılanacak yavaş yavaş birbirine musallat ola ola
bi zahmet yaptıklarının hesabını ver adalete
ortak yediniz ülkeyi ne kadar yeşil alan devlet arazisi varsa sana peşkeş çekildi cekenlerde avantalarini alıp çekildiler ALLAH büyüktür
Emine hainimin ortağı medya satılık okursa kimse gerçeği öğrenemez istanbulu biri peşkeş öteki yapıyor karini kırışıyorlar vur abalıya FETO ile mücadele olsa arincin oğlu AKP vekil persilvanyada FETO ile kasila kasila poz verenler AKP den vekil olurmu
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