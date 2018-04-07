Tayin talebi reddedilen personel haklı bulundu

KEMAL KARADAĞ - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kanser hastası babasına bakmak için tayin isteyen ancak talebi babasının sosyal güvencesi olduğu gerekçesiyle reddedilen personeli haklı bularak, talebin kabulü yönünde tavsiyede bulundu. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı bir yurtta sözleşmeli çalışan kişi, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyen kanser hastası babasının tedavisinin yapılabilmesi için bulunduğu yerden İzmir İl Müdürlüğüne bağlı bir yurda atanmayı talep etti. Başvurucu, tayin talebinde, annesinin engelli teyzesine baktığını, ailenin tek çocuğu olması nedeniyle babasıyla ilgilenecek kimsenin bulunmadığını belirtti. Talebin reddedilmesi üzerine başvurucu, konuyu KDK'ye taşıdı. Başvurunun değerlendirilmesi sonucu atama talebinin reddine ilişkin idare tarafından KDK'ye gönderilen yazıda, sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliğinin hangi hallerde gerçekleştirilebileceğinin "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da düzenlendiği kaydedildi.

Yazıda ayrıca ilgili mevzuat uyarınca başvurucunun babasına bakmakla yükümlü olduğunu belgelendiremediği bildirildi. KDK ise sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebinin kabul edilmesi ve personelin İzmir'e atamasının yapılmasına yönelik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne tavsiyede bulundu. - Karardan Ailenin tek çocuğu başvurucunun babasının, kendi sigortalılığı nedeniyle emekli olduğunun ifade edildiği kararda, idarenin sosyal güvencesi olduğu için başvuranın, babasına bakmakla yükümlü olmadığına karar verdiği belirtildi. Kararda, başvurucunun, babasının sosyal güvenlik bakımından güvencesi bulunmasına rağmen fiziksel bakıma muhtaç olduğunu, haftanın 2 günü radyoterapi ve kemoterapi almak için hastaneye gittiğini, kendisinin refakatinin şart olduğunu anlattığı aktarıldı. İdarenin, tayin talebini reddederken İzmir'de personelin atanmasına yönelik uygun boş pozisyon bulunmadığı yönünde bir açıklama yapmadığı da ifade edilen kararda, "Başvuranın babasının 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre sosyal güvencesi olmasaydı başvuranın yer değiştirme suretiyle İzmir iline atanabilmesi mümkün olabilecekti." değerlendirilmesinde bulunuldu.