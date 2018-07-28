Tayland Büyükelçisi Ekarohit'ten Suriyeli ailelere yardım

Ekarohit, Türk devletine ve halkına da teşekkür ederek, "Türkiye hükümetinin ve Türk halkının, 3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Üzerlerinde ne kadar büyük bir yükün olduğunun da farkındayız. Bugün burada çok küçük hediyelerle bu büyük yükü hafifletmemiz mümkün olmayacak ama yanınızda olduğumuzu ve bu ağır yükü hafifletmek için iyi niyetler, duygular taşıdığımızı belirtmek istiyoruz. Bugün Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un 66. yaş günü. Böyle bir günde en fazla yardıma ihtiyacı olan insanlara gidip, kralımızın adına kendilerine yardım etmeyi görev biliyoruz. Bu vesileyle de kralımızın doğum gününü manalı hale getirmek bizi gerçekten memnun etmiştir." diye konuştu.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Ekarohit, Suriyelilerin yaşadıkları acıları çok uzak bir ülke olmalarına rağmen takip ettiklerini, yardım yapabilmenin de yollarını araştırdıklarını söyledi.

Büyükelçi Ekarohit, insani yardımların önemli bir iş olduğunu, bu anlamda İHH'nın güzel çalışmalar yaptığını vurgulayarak, Suriyelilere de güçlü olmalarını ve bir gün özgür olacaklarını söyledi.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da yapılan yardımın çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Suriye konusunda yapılan yardımın azı veya çoğu değil anlamı önemli. Büyükelçi bu konuda duyarlı ve Suriyelilerin bütün acılarını görüyor. Şu ana kadar Türkiye 32 milyar dolar civarında bir yardım yapmış oldu. Suriye'nin içerisinde çok daha büyük ihtiyaçlar var. Umarım Tayland'ın bu duyarlılığı o bölgedeki tüm ülkelere de nüfuz edecektir. Bizim Tayland'da camilerimiz, yetimhanelerimiz, okullarımız var, bundan sonra bu çalışmalarımız da devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Büyükelçi Ekarohit ve Türkiye'deki Taylandlı iş adamları, Suriyeli ailelere gıda, bebek maması ve nakdi yardım dağıttı.

Ekarohit bir süre burada bulunan Suriyeli kadınlarla da sohbet ederek, durumları hakkında bilgi aldı.

Öte yandan, İHH'nın Tayland'daki yetimhanelerinde kalan çocukların çizdiği resimlerden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

