Tayland, eski Başbakan Yinglak'ın İngiltere'de olduğunu açıkladı

Eski başbakanın nerede olduğuna ilişkin yapılan açıklamanın, Yinglak olduğu sanılan bir kadının İngiltere'nin başkenti Londra'da bir mağazadan çıkarken çekilen fotoğraflarının, birkaç hafta önce Tayland'da ve sosyal medyada yayılmasının ardından geldiğine dikkat çekildi.

Tayland hükümetinin, İngiltere'den, Yinglak'ın iadesini isteyip istemeyeceği konusunda henüz bir karar vermediğini söyleyen Don, "Öncelikle meseleyi enine boyuna değerlendirmeliyiz." dedi.

Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai, basına yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinden bir bakanın, Taylandlı yetkilileri, Yinglak'ın eylül ayından beri İngiltere'de olduğu konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

BANGKOK (AA) - Tayland'da görevi ihmalden yargılanırken ülkeyi terk eden eski Başbakan Yinglak Şinavatra'nın İngiltere'de olduğu bildirildi.

Kaçtığı günden bu yana eski başbakanı gören olmazken, Yinglak'ın Dubai'de ya da İngiltere'de olduğu ileri sürülüyordu.

Yinglak'a ait 4 adet kayıtlı pasaportun ekim ayında iptal edildiği duyurulmuştu.

Eski Başbakan'ın partisi, iktidarda olduğu 2011 yılında pirinç üreticileri için destek programı uygulamıştı. Önce üreticiden büyük övgü alan program, zaman içinde milyarlarca avroluk zarara neden olmuştu. Programdaki yolsuzluğun farkında olmasına karşın önlemek için hiçbir şey yapmamakla suçlanan Yinglak ise hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Yinglak'ı 2006'da darbeyle devrilen sürgündeki ağabeyi eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kuklası olmakla suçlayan halk, Taksin'in ülkeye dönebilmesine imkan tanıyan tasarının 2013 yılı ekim ayında parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edilmesinin ardından ayaklanmıştı. Büyük çapta gösteriler üzerine 9 Aralık 2013'te parlamentoyu fesheden Yinglak, 2 Şubat 2014'te erken seçim kararı almıştı. Ancak 7 ay süren siyasi tıkanıklığın ve 28 kişinin öldüğü protestoların ardından ordu, 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.

(AA)