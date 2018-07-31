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Tayland İngiltere'den Şinavatra'nın iadesini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

Cunta hükümeti, Londra'da ikamet eden eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın hakkındaki ceza hükmü gereği iadesini talep etti

Tayland'da cunta hükümeti geçen yıl gıyabında yargılandığı davada hazineyi zarara uğratmaktan hüküm giyen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın iadesi için, ikamet ettiği İngiltere'ye başvurdu.

Bangkok Post'ta yer alan habere göre, Tayland'ın Londra Büyükelçiliği, İngiliz Dışişleri Bakanlığına mektupla yaptığı başvuruda, Londra'da yaşayan Şinavatra'nın iki ülke arasında 1911'de imzalanan suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde iadesini talep etti.

Şinavatra, başbakanlığı döneminde uyguladığı pirinç sübvansiyonu programının hazineyi zarara uğrattığı suçlamasıyla yargılanarak hüküm giymişti.

Askeri darbeyle 2006'da görevinin bırakmak zorunda kalan eski Başbakan Tahsin Şinavatra'nın kızı olan Yingluck da 2014 yılındaki askeri darbeyle görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Ülkede darbeden bu yana askeri yönetim devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Yingluk Şinavatra

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