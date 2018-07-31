Tayland İngiltere'den Şinavatra'nın iadesini istedi

Tayland'da cunta hükümeti geçen yıl gıyabında yargılandığı davada hazineyi zarara uğratmaktan hüküm giyen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın iadesi için, ikamet ettiği İngiltere'ye başvurdu.
Bangkok Post'ta yer alan habere göre, Tayland'ın Londra Büyükelçiliği, İngiliz Dışişleri Bakanlığına mektupla yaptığı başvuruda, Londra'da yaşayan Şinavatra'nın iki ülke arasında 1911'de imzalanan suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde iadesini talep etti.
Şinavatra, başbakanlığı döneminde uyguladığı pirinç sübvansiyonu programının hazineyi zarara uğrattığı suçlamasıyla yargılanarak hüküm giymişti.
Askeri darbeyle 2006'da görevinin bırakmak zorunda kalan eski Başbakan Tahsin Şinavatra'nın kızı olan Yingluck da 2014 yılındaki askeri darbeyle görevini bırakmak zorunda kalmıştı.
Ülkede darbeden bu yana askeri yönetim devam ediyor.
Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü
Korkunç olay! 7 kişilik aile topluca intihar etti
Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Böyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettiler
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
Instagram ile ilgili uzmanlardan kritik uyarı: Bunu sakın yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum