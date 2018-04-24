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"Tayland Lezzet Günleri" başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 18:32 | Son Güncelleme

"Tayland Lezzet Günleri" başlıyor

ANKARA (AA) - Türkiye-Tayland diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yıl dönümü kapsamında "Tayland Lezzet Günleri" etkinlikleri yarın Ankara'da başlıyor.

Hilton Ankara Oteli'nde yapılacak etkinlik kapsamında Taylandlı şef aşçı Inthira Phumpaijtr, katılımcılara Tayland yemeklerinin nasıl yapıldığını gösterecek.

Ayrıca, Tayland kültürünün bir parçası olan meyve ve sebze oymacılığı alanında da tanıtımlar yapılacak.

Düzenlediği basın toplantısı ile etkinliğe dair bilgi veren Tayland Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Charkrienorrathip Sevikul, Türkiye ile ülkesinin diplomatik alanda ilişkilere başlamasının 60. yıldönümü dolayısıyla daha önce Travel Expo Ankara'da ve birkaç üniversitede faaliyetler düzenlediklerini ifade etti.

"Tayland Lezzet Günleri" ile ülkesinin gastronomi alanındaki özelliklerini tanıtacaklarını dile getiren Sevikul, ayrıca Tayland Kültür Bakanı'nın da katılmasının öngörüldüğü kültürel bir etkinliği bu yıl içinde Türkiye'de yapmak istediklerini kaydetti.

Sevikul, etkinlik vesilesiyle Tayland mutfağının tanıtılması ve Ankara'da bir Thai restoranı açılmasını umduğunu söyledi.

Tayland Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ayrıca, programa verdiği destekten ötürü Türk Hava Yollarına teşekkür etti.

Tayland Lezzet Günleri etkinliği 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Charkrienorrathip Sevikul TAYLAND Tayland Lezzet Günleri

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