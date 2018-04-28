HABER

Tayland mutfağını başkente taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliğinin "Tayland Lezzet Günleri" etkinlikleri kapsamında başkentte yaşayan yabancılar ve Ankaralılar, Taylandlı şeften ülkenin bazı geleneksel yemeklerini öğreniyor

Türkiye-Tayland diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bu hafta başlayan "Tayland Lezzet Günleri" etkinliklerinde başkentteki yabancılar ve Ankaralılar, Tayland mutfağını öğreniyor.

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen, Türk Hava Yollarının da desteklediği Tayland Lezzet Günleri, ülke mutfağının tanıtılacağı çeşitli faaliyetlerle 5 Mayıs'a kadar sürecek.

Bu kapsamda çoğunluğu Türk olmak üzere Ankara'da yaşayan farklı uyruklardan 20 yemek meraklısı, "Tayland Yemekleri Atölyesi" programında Taylandlı şefin yönetiminde ülkenin geleneksel yemeklerini yapmayı öğreniyor.

Katılımcılar, Tayland yemeklerini pişirmeyi deneyerek ülkenin zengin mutfağını keşfediyor.

- Kızarmış muz tatlısı: Kluay Chuem

Katılımcılara Tayland mutfağında yoğun olarak kullanılan malzemeleri tanıtan Bangkoklu usta şef Inthira Phumpaijtr, kusta, denemesi yapılacak yemeklerin tarifini anlattı.

Kursiyerler, şef Phumpaijtr eşliğinde limon otu, karides ve çeşitli baharatlardan yapılan Tom Yam Goong ismindeki çorbayı pişirmeyi denedi.

Katılımcılar, çorbanın yanı sıra yeşil köri, tavuk ve bebek patlıcan kullanılarak pişirilen Gaeng Kiew Wan Gai yemeğinin yapımını öğrendi.

Tayland'ın meşhur erişte yemeği Phad Thai Goong Sod'u da deneyen katılımcılar, Tayland eriştesini kızarttıktan sonra karidesle suya atarak yemeği pişirdi.

Tayland mutfağının üç meşhur lezzetini başarıyla yapan katılımcılar, son olarak Tayland'ın geleneksel tatlılarından kızartılmış muzdan Kluay Chuem'i yaptı.

- Taylandlı şef 25 kilo baharat getirdi

Programın ardından AA muhabirine Tayland yemekleriyle ilgili bilgi veren şef Phumpaijtr, katılımcılara tarifini öğrettiği Tom Yam Goong'un, Tayland'ın en meşhur yemeklerinden biri olduğunu söyledi.

Phumpaijtr, çorbanın Tayland mutfağında yerinin ayrı olduğunu vurgulayarak, "Taylandlılar güne mutlaka pirinçli bir çorba içerek başlar. Özellikle çorbanın ekşi ve baharatlı olmasına önem veririz." dedi.

Tayland mutfağının bir diğer özelliğinin de çok çeşitli baharatların kullanması olduğunu belirten Phumpaijtr, etkinlikte kullanmak için ülkesinden 25 kilo baharat getirdiğini kaydetti.

Türk mutfağı hakkında ise Phumpaijtr, "Sadece tavuk şiş yedim çünkü Taylandlılar da tavuk şiş seviyorlar." dedi. Phumpaijtr, ancak bu yemekte kullanılan soslar ve pişirme şeklinin Türk ve Tayland mutfağında hayli farklı olduğunu ifade etti.

Katılımcılardan yoga öğretmeni Esra Tontul Buldar, Tayland'ın kültürünü çok sevdiği için bu programa katıldığını dile getirerek, etkinliğin Tayland mutfağını öğrenmek isteyenler için büyük fırsat olduğunu vurguladı.

Bir başka katılımcı ev kadını Derya Güney, daha önce Tayland'da bulunmadığını fakat uzun zamandır Tayland yemeklerini merak ettiği için bu programa katıldığını söyledi.

Güney, etkinlikten çok memnun kaldığını aktararak, "Tayland yemekleri bence Türk damak zevkiyle çok uyuşmuyor. Acı ve ekşi tadlar çok fazla. Şu anda yaptığımız çorba da bizim çorbalara benzemiyor. Daha ziyade Çin ve Japon çorbalarına benziyor. Uzak Doğu'nun yemek kültürü birbirine yakın." dedi.

Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
Tosun'un melekleri...Tosun'un melekleri...
'CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı''CHP'nin adayları arasında Adnan Menderes de vardı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mutfak TAYLAND Tayland Lezzet Günleri yemek

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.