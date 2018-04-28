Tayland mutfağını başkente taşıdılar

Türkiye-Tayland diplomatik ilişkilerinin 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla bu hafta başlayan "Tayland Lezzet Günleri" etkinliklerinde başkentteki yabancılar ve Ankaralılar, Tayland mutfağını öğreniyor.
Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından organize edilen, Türk Hava Yollarının da desteklediği Tayland Lezzet Günleri, ülke mutfağının tanıtılacağı çeşitli faaliyetlerle 5 Mayıs'a kadar sürecek.
Bu kapsamda çoğunluğu Türk olmak üzere Ankara'da yaşayan farklı uyruklardan 20 yemek meraklısı, "Tayland Yemekleri Atölyesi" programında Taylandlı şefin yönetiminde ülkenin geleneksel yemeklerini yapmayı öğreniyor.
Katılımcılar, Tayland yemeklerini pişirmeyi deneyerek ülkenin zengin mutfağını keşfediyor.
- Kızarmış muz tatlısı: Kluay Chuem
Katılımcılara Tayland mutfağında yoğun olarak kullanılan malzemeleri tanıtan Bangkoklu usta şef Inthira Phumpaijtr, kusta, denemesi yapılacak yemeklerin tarifini anlattı.
Kursiyerler, şef Phumpaijtr eşliğinde limon otu, karides ve çeşitli baharatlardan yapılan Tom Yam Goong ismindeki çorbayı pişirmeyi denedi.
Katılımcılar, çorbanın yanı sıra yeşil köri, tavuk ve bebek patlıcan kullanılarak pişirilen Gaeng Kiew Wan Gai yemeğinin yapımını öğrendi.
Tayland'ın meşhur erişte yemeği Phad Thai Goong Sod'u da deneyen katılımcılar, Tayland eriştesini kızarttıktan sonra karidesle suya atarak yemeği pişirdi.
Tayland mutfağının üç meşhur lezzetini başarıyla yapan katılımcılar, son olarak Tayland'ın geleneksel tatlılarından kızartılmış muzdan Kluay Chuem'i yaptı.
- Taylandlı şef 25 kilo baharat getirdi
Programın ardından AA muhabirine Tayland yemekleriyle ilgili bilgi veren şef Phumpaijtr, katılımcılara tarifini öğrettiği Tom Yam Goong'un, Tayland'ın en meşhur yemeklerinden biri olduğunu söyledi.
Phumpaijtr, çorbanın Tayland mutfağında yerinin ayrı olduğunu vurgulayarak, "Taylandlılar güne mutlaka pirinçli bir çorba içerek başlar. Özellikle çorbanın ekşi ve baharatlı olmasına önem veririz." dedi.
Tayland mutfağının bir diğer özelliğinin de çok çeşitli baharatların kullanması olduğunu belirten Phumpaijtr, etkinlikte kullanmak için ülkesinden 25 kilo baharat getirdiğini kaydetti.
Türk mutfağı hakkında ise Phumpaijtr, "Sadece tavuk şiş yedim çünkü Taylandlılar da tavuk şiş seviyorlar." dedi. Phumpaijtr, ancak bu yemekte kullanılan soslar ve pişirme şeklinin Türk ve Tayland mutfağında hayli farklı olduğunu ifade etti.
Katılımcılardan yoga öğretmeni Esra Tontul Buldar, Tayland'ın kültürünü çok sevdiği için bu programa katıldığını dile getirerek, etkinliğin Tayland mutfağını öğrenmek isteyenler için büyük fırsat olduğunu vurguladı.
Bir başka katılımcı ev kadını Derya Güney, daha önce Tayland'da bulunmadığını fakat uzun zamandır Tayland yemeklerini merak ettiği için bu programa katıldığını söyledi.
Güney, etkinlikten çok memnun kaldığını aktararak, "Tayland yemekleri bence Türk damak zevkiyle çok uyuşmuyor. Acı ve ekşi tadlar çok fazla. Şu anda yaptığımız çorba da bizim çorbalara benzemiyor. Daha ziyade Çin ve Japon çorbalarına benziyor. Uzak Doğu'nun yemek kültürü birbirine yakın." dedi.
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