Tayland polisinden yasa dışı geri dönüşüme baskın

BANGKOK (AA) - Tayland'da polis, yasa dışı ithal edilen elektronik atıkları işlediği ileri sürülen fabrikalara baskın düzenledi.

Polis ve Sanayi Bakanlığı yetkilileri, başkent Bangkok civarındaki organize sanayi bölgesinde bilgisayar ve monitör gibi yaklaşık 100 ton elektronik atığın bulunduğu en az 4 fabrikayla ilgili soruşturma başlattı.

Bakanlık yetkilisi Weerakit Runthakithanarat, "Çalışma izni olmayan fabrikalar, soruşturma karara bağlanana kadar kapatılacak." dedi.

Fabrikaları işleten şirketlerin ithalat izinlerini incelediklerini söyleyen Runthakithanarat, diğer 10 fabrikanın da 15 Haziran'a kadar inceleneceğini belirtti.

Polisin yalnızca yurt içi atıkları geri dönüştürme izni olan bazı fabrikaların bu kadar yüklü miktarda yabancı elektronik atığı nasıl elde ettiğini araştırdığı bildirildi.

