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Tayland'da 4 köylü öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyinde altın arayan 4 kişi vurularak öldürüldü

HAT YAI (AA) - Tayland'ın güneyinde 4 köylünün vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Polis yetkilileri, Narathiwat bölgesindeki nehirde altın arayan 4 köylünün vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004'te yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerdeki şiddet olaylarında 2004'ten bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
güney şiddet TAYLAND

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