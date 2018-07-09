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Tayland'da 5. çocuk da mağaradan çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

Tayland'da 5. çocuk da mağaradan çıkarıldı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan çocuklardan beşincisinin de kurtarıldığı bildirildi.

Kyodo'nun askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, operasyonda bugün mağara içindeki 8 çocuktan biri daha kurtarıldı.

Mağaradan dün 4 çocuk çıkarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Tayland İçişleri Bakanı Anupong Paoçinda, 4 çocuğu çıkaran dalgıçların bugün kalan 8 çocukla antrenörlerini kurtarmaya çalışacağını açıklamıştı.

Paoçinda, yerel saatle 11.00'de başlatılan operasyonda dalgıçların, yolu ve mağara içindeki koşulları iyi bildiklerinden dünkü hatalara düşmeyeceğini belirtmişti.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mağara TAYLAND

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