Tayland'da 9,3 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi

Tayland'da, son bir yılda yakalanan 9,3 ton uyuşturucu madde, "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"nde yakılarak imha edildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ayutthaya kentinde uyuşturucu ile mücadele ekipleri, son 1 yılda yakalanan uyuşturucu maddeleri imha etti.
Polisten yapılan açıklamada, toplam 9,3 ton uyuşturu maddenin yakıldığı bildirildi.
Tayland'da yaklaşık 40 yıldır ele geçirilen uyuşturucu maddeler yakılarak ortadan kaldırılıyor.
Uyuşturucu maddeler, zararlı kimyasalların havaya karışmaması için 850 derecelik ateşte yakılıyor.
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