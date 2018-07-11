Tayland'da alabora olan tur teknesi

Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan tur teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e çıktı.
Yerel basındaki haberlere göre, Phuket Valisi Norrapat Plodthong, arama kurtarma çalışmalarında 2 cesede daha ulaşıldığını, böylece ölü sayısının 44'e çıktığını açıkladı.
3 kişinin halen kayıp olduğunu belirten Norrapat, kayıp yolcuların cesetlerine ulaşana kadar öldüklerini düşünemeyeceklerini ifade etti.
Norrapat dün yaptığı açıklamada, teknede 87'si Çinli olmak üzere 89 turistin bulunduğu bilgisini vermişti.
Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Phuket açıklarında 5 Temmuz'da alabora olan bir diğer teknenin 42 yolcusu kurtarılmıştı.
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