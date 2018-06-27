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Tayland'da Facebook paylaşımına hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:58 | Son Güncelleme

İnsan hakları avukatı Prawet Prapanukul'a 16 ay hapis cezası verildi

BANGKOK (AA) - Tayland'da insan hakları avukatı, sosyal medya hesabından isyana teşvik paylaşımı yaptığı gerekçesiyle 16 ay hapse mahkum edildi.

Mahkeme, insan hakları avukatı Prawet Prapanukul'u Facebook'tan isyana teşvik paylaşımı yaptığı gerekçesiyle 16 ay hapis cezasına çarptırdı.

Geçen yıl nisan ayında gözaltına alınan Prawet, 2006'da askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Thaksin Şinavatra'nın avukatlığını yapmıştı.

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