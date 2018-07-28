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Tayland'da heyelan: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

Tayland'da heyelan: 7 ölü

Tayland'ın kuzeyinde meydana gelen heyelanda 7 kişi öldü.

Yerel basındaki habere göre, Nan eyaletindeki Bo Klua bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.

Toprak ve kayaların 4 evin üzerine düştüğü heyelanda, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Toprak altında kalan iki kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND toprak kayması

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