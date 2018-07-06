HABER

Tayland'da iki teknenin alabora olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

Phuket'te alabora olan iki gezi teknesinden birinden 10 kişinin cesedi çıkarıldı - Diğer teknedeki 42 kişi kurtarıldı

PHUKET (AA) - Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan iki gezi teknesinden birinde 10 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, 105 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 10 Çinli turistin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Yaralanan 12 kişi hastanede tedavi altına alınırken, kayıp 45 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Phuket Valisi Norraphat Plodthong, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini fakat şiddetli rüzgarlar nedeniyle arama çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü söyledi.

Phuket açıklarında alabora olan diğer teknedeki 42 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.

Tayland'ın Phuket Adası açıklarında iki gezi teknesi dün alabora olmuş, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

PARTNERKaan'ın sevgilisi tatildeKaan'ın sevgilisi tatilde
Sağlık memurunun kitap okuma aşkıSağlık memurunun kitap okuma aşkı
Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesiSon KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
phuket TAYLAND tekne

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı! Ek gümrük vergisi uygulaması resmen başladı

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Videolu cuma mesajları 2018: Dualarınızı ve iyi dileklerinizi paylaşın

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

Ahmet Hakan'dan CHP'yi karıştıracak sözler: Kodamanlar Muharrem İnceyi istemezler çünkü...

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

CHP'de büyük isyan: Hiçbir laf cambazı bunu gizleyemez!

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'da gölette kaybolan baba ve kızlarının cansız bedenine ulaşıldı

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

Son KHK ihraç listesi yayımlandı mı? 6 Temmuz 2018 isim isim ihraç listesi

Cuma mesajları: 6 Temmuz için çeşit çeşit yeni Cuma mesajları

Cuma mesajları: 6 Temmuz için çeşit çeşit yeni Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.