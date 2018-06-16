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Tayland'da kraliyet hazinesi yeni krala devredildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:29 | Son Güncelleme

Tayland'da kraliyet hazinesi yeni krala devredildi

BANGKOK (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da 2016'da vefat eden eski Kral Bhumibol Adulyadej'e ait varlıkların yeni Kral Maha Vajiralongkorn'a devredildiği bildirildi.

Kraliyet Mülkiyet Bürosu'ndan yapılan açıklamada, kraliyet hazinesinde tutulan merhum Kral Adulyadej'e ait varlıkların yeni kralın şahsi hesabına devir işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Açıklamada Kral Vajiralongkorn'a ait tüm varlıkları bundan böyle büro tarafından kraliyet hazinesi olarak yönetileceği belirtildi.

Kral Vajiralongkorn, 2016'da babasının vefatının ardından tahta geçmişti.

Forbes dergisi eski kral hayattayken yayınladığı dünyanın en zenginleri listesinde Adulyadej'in şahsi servetinin kraliyet hazinesindeki varlıklarla beraber 30 milyar doları bulduğu tahmininde bulunmuştu.

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Eski Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej hassa hazinesi TAYLAND Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn

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