Tayland'da mağarada kaybolan çocuklar

MAE SAI (AA) - Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksi içinde kaybolan 12 çocuk futbolcu ve antrenörlerini bulmak için yürütülen arama çalışmalarının yoğun yağışın mağaradaki su seviyesini yükseltmesi nedeniyle aksadığı bildirildi.

Arama çalışmalarını koordine eden Tayland ordusundan Tümgeneral Bancha Duriyapat, gece boyunca devam eden yağmurun mağara içindeki su seviyesini yeniden yükselttiğini, doğabilecek elektrik arızaları nedeniyle su tahliye pompalarını kapatmak zorunda kaldıklarını, bunun da mağara içindeki arama çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

General Duriyapat, Tayland deniz komandolarının yanı sıra İngiltere'den uzman mağara dalgıçları ile ABD ordusundan 30 kişilik bir ekibin zor şartlara rağmen halen mağara içinde aramaları sürdürdüğünü belirtti.

Mağara içindeki su seviyesinin saatte ortalama 15 santimetre yükseldiği kaydedildi.

İçerideki şartların zorlaşmasının ardından ekipler mağara dışında yeni girişler bulmak için çalışmalar yürütüyor.

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri, cumartesi günü Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide kaybolmuştu.

