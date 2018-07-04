Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar

Yetkililer, mağaradaki gruba aralarında sağlıkçıların bulunduğu 7 kişilik kurtarma ekibinin eşlik ettiğini bildirdi. Ufak tefek yara ve çiziklerin dışında çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Videoda termal battaniyelere sarılmış çocukların kameraya tek tek isimlerini söyleyerek kendilerini tanıttığı ve durumlarının iyi olduğunu söylediği gözlendi.

Kurtarma çalışmalarına öncülük eden Taylandlı deniz komandolarına ait Facebook sayfasında yayımlanan videoda, belirgin şekilde zayıfladıkları fark edilen çocukların bilinçlerinin yerinde ve sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

MAE SAI (AA) - Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde 9 gün önce kaybolduktan sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin video görüntüleri yayınlandı.

Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn, çocukların dalgıç maskeleriyle nefes alma egzersizlerine başladığını ancak henüz dalış çalışmalarına başlamadığını belirtti.

Grubun bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte ulaşabildiği sel sularıyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Uzmanlar çocukların bu yöntemle tahliye edilmesinin ciddi hazırlık gerektireceğine dikkati çekiyor.

Öte yandan su seviyesinin kendiliğinden düşmesini beklemek ise muson mevsimindeki bölgede ekim ayına kadar sürekli yağış beklendiğinden pek pratik görünmüyor.

Mağaradaki suyun drenaj pompalarıyla tahliye edilerek su seviyesi düşürülmeye çalışılırken, yağmurların devam etmesi bu çabayı zora sokuyor.

Kurtarma ekipleri ayrıca mağara dışına alternatif çıkış sağlayabilecek hava boşlukları bulmak için arazi taraması yapıyorlar.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardında içeride mahsur kalarak kaybolmuştu. Kayıp grup mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.

