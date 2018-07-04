Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar

MAE SAI (AA) - Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde 9 gün önce kaybolduktan sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin aynı anda tahliye edilmelerinin sağlık durumlarına bağlı olduğu bildirildi.

Chiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn düzenlediği basın toplantısında, mağarada mahsur kalan grubtakilerden tahliyeye tam anlamıyla hazır olan kişilere öncelik verileceğini belirterek, "Herhangi bir risk almak istemiyoruz. Öncelik olarak mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının düzelmesi gerekiyor. Yüzde 100 hazır olan bireyler daha önce tahliye edilecek. Gruptakiler aynı anda tahliye edilemeyebilir." ifadelerini kullandı.

Narongsak, grubun dalarak çıkması da dahil tüm tahliye planlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Grubun bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte ulaşabildiği sel sularıyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Uzmanlar çocukların bu yöntemle tahliye edilmesinin ciddi hazırlık gerektireceğine dikkati çekiyor.