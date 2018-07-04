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Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:22 | Son Güncelleme

Çocuklar sağlık durumlarına göre tahliye edilecek

MAE SAI (AA) - Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde 9 gün önce kaybolduktan sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin aynı anda tahliye edilmelerinin sağlık durumlarına bağlı olduğu bildirildi.

Chiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn düzenlediği basın toplantısında, mağarada mahsur kalan grubtakilerden tahliyeye tam anlamıyla hazır olan kişilere öncelik verileceğini belirterek, "Herhangi bir risk almak istemiyoruz. Öncelik olarak mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının düzelmesi gerekiyor. Yüzde 100 hazır olan bireyler daha önce tahliye edilecek. Gruptakiler aynı anda tahliye edilemeyebilir." ifadelerini kullandı.

Narongsak, grubun dalarak çıkması da dahil tüm tahliye planlarının değerlendirildiğini kaydetti.

Grubun bulunduğu noktadan mağara ağzına kadar olan bölge, profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte ulaşabildiği sel sularıyla kaplı dar geçit ve galerilerden oluşuyor. Uzmanlar çocukların bu yöntemle tahliye edilmesinin ciddi hazırlık gerektireceğine dikkati çekiyor.

Öte yandan su seviyesinin kendiliğinden düşmesini beklemek ise muson mevsimindeki bölgede ekim ayına kadar sürekli yağış beklendiğinden pek pratik görünmüyor.

Mağaradaki suyun drenaj pompalarıyla tahliye edilerek su seviyesi düşürülmeye çalışılırken, yağmurların devam etmesi bu çabayı zora sokuyor.

Kurtarma ekipleri ayrıca mağara dışına alternatif çıkış sağlayabilecek hava boşlukları bulmak için arazi taraması yapıyor.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin yağmur nedeniyle kapanmasının ardında içeride mahsur kalarak kaybolmuştu. Kayıp grup mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuştu.

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Mağara mahsur kalan sporcular TAYLAND

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