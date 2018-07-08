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Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 20:00 | Son Güncelleme

Kyodo, ordu mensuplarına dayandırarak daha önce 5 olarak bildirdiği kurtarılan çocuk sayısını 4 olarak düzeltti

Japon haber ajansı Kyodo, ordu mensuplarına dayandırarak daha önce 5 olarak kurtarıldığını bildirdiği Tayland'daki mağaradan çıkarılan çocuk sayısının 4 olduğunu duyurdu.

Kyodo'nun ordu mensupları ve yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, 4 çocuk Tham Luang Nang Non Mağarası'ndan yerel saatle 17.30 ila 18.00'de çıkarıldı.

Çocukların her birine bulundukları yerden çıkarılırken 2'şer dalgıç eşlik etti.

Yerel bir televizyon kanalı da mağaradan çıkarılan çocukların helikopterlerle Çiang Rai'deki bir hastaneye götürülmek üzere ambulanslara bindirildiğini duyurdu.

Tayland'da çocuklar ile antrenörlerini mağaradan kurtarma operasyonu yerel saatle 10.00'da başlatılmıştı.

Kyodo'nun askeri yetkililere dayandırılan ilk haberinde, mağaradan çıkarılan çocuk sayısı 5 olarak verilmişti.

- "Beklenenden daha başarılı geçti"

Kurtarma çalışmalarını koordine eden Çiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn, çocukların çıkarılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında kurtarma çalışmalarının "beklenenden daha başarılı geçtiğini" belirtti.

Öncelikle daha sağlıklı durumdaki çocukların çıkarıldığı ifade eden Vali Narongsak, geri kalan 8 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörleri için de operasyonun ikinci safhasına 10 ila 20 saatte başlanacağını kaydetti.

Narongsak, operasyona 13 yabancı ve 5 Taylandlı dalgıcın katıldığını, her bir çocuğa mağaradan adım adım çıkarılırken 2'şer dalgıcın eşlik ettiğini dile getirdi.

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak çocuklar ve antrenörleri, mağaranın bu bölümünün yağmur suyuyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.

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