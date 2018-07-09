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Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:23 | Son Güncelleme

Mağarada kalan 8 çocuk ile antrenörlerini kurtarma operasyonu devam ediyor

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan 8 çocuk ve antrenörlerini kurtarma operasyonu sürüyor.

Kyodo'nun haberine göre, Tayland İçişleri Bakanı Anupong Paoçinda, dün mağaradan 4 çocuğu çıkaran dalgıçların bugün de kalan 8 çocukla antrenörlerini kurtarmaya çalışacağını söyledi.

Paoçinda, yerel saatle 11.00'de başlatılan operasyonda dalgıçların, yolu ve mağara içindeki koşulları iyi bildiklerinden dünkü hatalara düşmeyeceğini belirtti.

Bakan Paoçinda ayrıca, kurtarılan 4 çocuğun hastanede kontrollerden geçirildiğini ve durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Yetkililer, ailelerin, kurtarılan çocuklarıyla fiziksel temasına henüz izin verilmediğini de bildirdi.

Operasyonun başındaki bir yetkili, hava durumunu, kalan grubun fiziksel hazırlığını ve mağara içindeki su seviyesini, çalışmanın seyrini etkileyecek faktörler olarak sıraladı.

Tayland'da cunta yönetiminin lideri Başbakan Prayut Çan-oça'nın da bugün bölgeyi ziyaret etmesi planlanıyor.

Bölgeye öğleden sonra yağış düşmesi ve yağışların perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Tayland'da Tümgeneral Çalongçai Çaiyakam, 13 kişinin çıkarılmasının kısmen suyla dolan mağaradaki koşullara bağlı olarak 2 ila 4 gün süreceğini açıklamıştı.

Yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mağara TAYLAND

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