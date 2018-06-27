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Tayland'da mağarada mahsur kalan futbol takımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:52 | Son Güncelleme

Bölgedeki şiddetli yağış nedeniyle su seviyesinin her saat 15 santimetre yükseldiği mağarada çalışmalar aksıyor

MAE SAI (AA) - Tayland'ın kuzeyinde su basan mağara kompleksinde mahsur kalan 12 genç futbolcu ve antrenörlerine ulaşma çalışmalarının yağışlar nedeniyle aksadığı bildirildi.

Polis yetkilisi Chote Narin, yaptığı açıklamada, 4 gün önce Chiang Rai kentindeki Tham Luang Nang Non Mağarası'na giden 11 ila 15 yaşlarında 12 genç futbolcu ve antrenörlerinin mahsur kaldığı mağarada şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin arttığını belirtti.

Suyun tahliye edilmesine rağmen şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin her saat 15 santimetre yükseldiği mağarada dalgıçların çalışmalarının aksadığı kaydedildi.

Futbol takımı üyelerine ait olduğu sanılan bisiklet, sırt çantası ve kramponlar, mağara kompleksinin dışında bulunmuştu.

Mağara kompleksinin bazı bölümleri çamur ve suyla dolduğu için arama çalışmaları zorlukla devam ediyor.

Tham Luang Nang Non Mağarası'nda her yıl yağışlı dönemlerde su baskınları meydana geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND futbol takımı su baskını

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