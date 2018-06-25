Tayland'da mağarada mahsur kaldılar

MAE SAI (AA) - Tayland'ın kuzeyinde su basan mağara kompleksinde mahsur kaldıkları sanılan 12 genç futbolcu ve antrenörlerine ulaşılmaya çalışılıyor.

Polis yetkilisi Chote Narin, yaptığı açıklamada, iki gün önce Chiang Rai kentindeki Tham Luang Nang Non Mağarası'na giden, 11 ila 15 yaş arası 12 genç futbolcu ve antrenörlerinden haber alınamadığını kaydetti.

Futbol takımı üyelerine ait olduğu sanılan bisiklet, sırt çantası ve kramponların mağara kompleksinin dışında bulunduğunu ifade eden Chote, mağarayı su basmasıyla 13 kişinin mahsur kaldığını düşündüklerini söyledi.

Mağara kompleksinin bazı bölümleri çamur ve suyla dolduğu için arama çalışmaları zorlukla devam ediyor.

Tham Luang Nang Non Mağarası her yıl yağışlı dönemlerde su baskınlarına uğruyor.

