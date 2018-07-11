Tayland'da mağaradan kurtarılan çocuklar

MAE SAI (AA) - Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan ve günler süren operasyonun ardından kurtarılan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Halk Sağlığı Müfettişi Thongchai Lertwilairatanapong, çocukların ve antrenörün mağarada mahsur kaldıkları iki haftalık sürede aç kaldıklarını ancak su bulabildiklerini ve "kendilerine iyi baktıklarını" söyledi.

Mağaradan damlayan yağmur sularını içebildikleri için susuz kalmayan çocukların açlık nedeniyle ortalama 2'şer kilo kaybettiklerini ifade eden Thongchai, dün çıkarılan 4 çocuk ve 25 yaşındaki antrenörde hafif akciğer enfeksiyonu tespit edildiğini, ilk gruptaki 2 çocukta da aynı rahatsızlığa rastlandığını, bu durumdaki hastalara 7 gün ilaç tedavisi uygulanacağını bildirdi.

Tayland Başabakanı Prayuth Çan-oça, televizyondan yaptığı açıklamada, kurtarma operasyonuna katılanlar ile yurt içinden ve yurt dışından moral destek veren herkese teşekkür etti.