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Tayland'da mağaradan kurtarılan çocuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

Dalgıç John Volanthen: - "Çocuklara ulaşmadan önce kokularını almıştık"

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörü bulan dalgıçların, yer tespitini koklayarak yaptıkları belirtildi.

BBC'de yer alan habere göre, kurtarma operasyonlarına katılan profesyonel dalgıçlardan İngiliz John Volanthen, medyada çocukların kurtarılmasının şans olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Operasyonda yaşananları anlatan Volanthen, "Mağara hava sahası olan bir alana sahipti. Suyun altında yüzerken, hava alabileceğimiz yerde sudan çıkıp hem kokluyoruz hem de bağırıyoruz. Çocuklara ulaşmadan önce kokularını almıştık." ifadelerini kullandı.

23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalan yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri hafta başında kurtarılmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
TAYLAND Mağara

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