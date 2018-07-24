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Tayland'da mağaradan kurtarılan çocuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:21 | Son Güncelleme

Kurtarılan gruptan 11 çocuk, Chiang Rai dağındaki bir Budist tapınağında "kutsanacak"

MAE SAI (AA) - Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım halinde mahsur kaldıkları mağaradan tüm dünyanın takip ettiği operasyonla kurtarılan 12 çocuktan 11'i, Budist keşiş adayı olmaya hazırlanıyor.

Chiang Rai Valisi Parchon Pratsakul, 11 ila 16 yaşlarındaki 11 çocuğun, Chiang Rai dağındaki bir Budist tapınağında yarın düzenlenecek törende "kutsanacaklarını" belirtti.

Pratsakul, çocukların törene saçları kazınmış ve geleneksel turuncu kıyafetlerle katılacağını ve keşiş adayı olacaklarını kaydetti.

Çocukların 25 yaşındaki antrenörleri ise törende keşiş olarak yer alacak.

Takımın 12. üyesi, Budist olmadığı için törende yer almıyor.

Yarınki törenin ardından bölgedeki farklı tapınaklara dağılacak çocuklar, 4 Ağustos'a kadar "ruhlarını temizlemek için" meditasyon yapacak, dua edecek ve günlük işlere yardımcı olacak.

Başkeşiş Phra Khru Prayutjetiyanukarn, "Çocukların Buda öğretisini uygulayarak barış, güç ve bilgelik bulmalarını umuyorum." dedi.

Çocuklar ve antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından mahsur kalmıştı. Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle hemen dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
keşiş adayı Mağara TAYLAND

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