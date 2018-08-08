Tayland'da mağaradan kurtarılan çocuklar

BANGKOK (AA) - Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde takım halinde mahsur kaldıkları mağaradan tüm dünyanın takip ettiği operasyonla kurtarılan 12 çocuktan devletsiz olan 3'üne ve futbol antrenörlerine Tayland vatandaşlığı verildi.
Wild Boars futbol takımının baş antrenörü Nopparat Kanthawong, yaptığı açıklamada, devletsiz 3 çocuğa ve antrenörleri Ekapol Çanthawong'a vatandaşlık verildiğini belirterek, Tayland kimlik kartlarını düzenlenen törenle aldıklarını dile getirdi.
Tayland'daki yaklaşık 500 bin devletsiz kişiden büyük bölümünün, ulusal sınırların değiştiği veya vatandaşlık prosedürlerine sınırlı erişimin bulunduğu ücra bölgelerden geldiği ifade ediliyor.
11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından mahsur kalmıştı.
Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle hemen dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.
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