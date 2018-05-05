Tayland'da seçimlerin yapılması için gösteri düzenlendi

BANGKOK (AA) - Tayland'da aktivistler, seçimlerin 2018'de yapılması için gösteri düzenledi.

Başkent Bangkok'ta seçimlerin bu yıl yapılmasını talep eden protestocular, bir üniversite kampüsünde toplandı.

Grubun sözcülerinden Rangsiman Rome, "Eğer istediğimizi vermezlerse, hükümet binasına yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Aktivistlerden Yupa Saengsai, "Bugün buraya bu gösteriye katılmak için geldim. Tayland'da seçimler bu yıl yapılmalı." dedi.

Ülkede seçimlerin Şubat 2019'da yapılması öngörülüyor.

Tayland'da anayasal düzen, 22 Mayıs 2014'te yapılan askeri darbe sonrası askıya alınmış, iktidara el koyan cuntanın başındaki General Prayut Çan-oça, genel seçimlerin 2015 sonunda yapılacağı sözünü vermesine rağmen aradan geçen sürede demokrasiye geçiş tesis edilememişti.

