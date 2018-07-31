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Tayland'daki toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeyinde cumartesi günü meydana gelen heyelandan etkilenen 261 kişi güvenlik nedeniyle başka yerlere yerleştirilecek

Tayland'ın kuzeyinde 28 Temmuz'da meydana gelen toprak kaymasından etkilenen 60 ailenin evlerinin taşınacağı açıklandı.

Bangkok Post'un haberine göre, Nan eyaletindeki Bo Klua bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle cumartesi günü meydana gelen heyelandan etkilenen 60 aile, güvenlik nedeniyle başka yerlere yerleştirilecek.

İçişleri Bakanı Anupong Paojinda, heyelandan en çok etkilenen Huay Khab köyüne yaptığı ziyarette, mevcut yaşam alanları olası toprak kaymalarına karşı tehlikeli ve korunmasız olan 261 kişinin daimi olarak yeni yerlere yerleştirileceğini belirtti.

Toprak kaymasından etkilenen köylülerin, bölgedeki yerel bir okula sığındığı kaydedildi.

Heyelanda, 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nan eyaleti TAYLAND toprak kayması

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