Tayland'daki toprak kayması

Tayland'ın kuzeyinde 28 Temmuz'da meydana gelen toprak kaymasından etkilenen 60 ailenin evlerinin taşınacağı açıklandı.
Bangkok Post'un haberine göre, Nan eyaletindeki Bo Klua bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle cumartesi günü meydana gelen heyelandan etkilenen 60 aile, güvenlik nedeniyle başka yerlere yerleştirilecek.
İçişleri Bakanı Anupong Paojinda, heyelandan en çok etkilenen Huay Khab köyüne yaptığı ziyarette, mevcut yaşam alanları olası toprak kaymalarına karşı tehlikeli ve korunmasız olan 261 kişinin daimi olarak yeni yerlere yerleştirileceğini belirtti.
Toprak kaymasından etkilenen köylülerin, bölgedeki yerel bir okula sığındığı kaydedildi.
Heyelanda, 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü
Korkunç olay! 7 kişilik aile topluca intihar etti
Kıskançlık krizine girdi, eşini boğarak öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Böyle sapıklık görülmedi! Hamile keçiye 8 kişi tecavüz edip telef ettiler
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
'Tarikat şeyhi' erkek çocuklara cinsel istismardan tutuklandı! 'Dini mertebeniz artacak' diye kandırmış...
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
Instagram ile ilgili uzmanlardan kritik uyarı: Bunu sakın yapmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum