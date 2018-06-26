Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Tayland sınırında 10 bin Myanmarlı Müslüman sığınmacının yaklaşık yüzde 80'inin kimlik kartının olmadığını ve "vatansız" statüde yaşadıklarını bildirdi. Merkezi Londra'da bulunan Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar-Tayland sınırında yaşayan Myanmarlı Müslüman sığınmacılara ilişkin raporunu yayımladı. Myanmarlı Müslüman sığınmacılarla Mart-Mayıs 2018 yapılan röportajlar ve bölgedeki izlenimlerin derlendiği rapora göre Tayland-Myanmar sınırındaki Mae Dot bölgesindeki Myanmarlı Müslüman sığınmacıların yüzde 78'i "vatansız" statüde ve resmi bir kimlik kartları yok. Vatansız statüdeki Myanmarlı Müslümanlar, bu yüzden Tayland'da barınma ve çalışma izni alamıyor, kaçak olarak çalışanlar ise büyük cezalara maruz kalıyor. Raporda, "Mae Dot bölgesindeki Myanmarlı Müslümanların yüzde 78'inin kimlik kartı yok. Burada yaşayanların çoğu ve tüm ataları Myanmar'da doğdu. Bu Myanmar'ın da imzaladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 15. maddesine kesinlikle aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

- Tayland'da çalışma izni sorunu Tayland hükümetin sınır bölgelerinde ve ülke içindeki Myanmarlı sığınmacılara çalışma izni vermek için tanıdığı süre 30 Haziran 2018 tarihinde sona erecek. Sığınmacılardan geldikleri ülkelerden resmi kimlik kartı alarak Tayland'daki resmi kurumlara çalışma izni için başvurması yapması gerekiyor. Aksi takdirde yasa dışı çalıştığı tespit edilen kişilere asgari ücretin üzerinde ceza kesilecek. Tayland'da çalışma izni almak isteyen sığınmacıların Myanmar'dan geldiklerini kanıtlamaları ve ayrıca Myanmar hükümetinden birtakım resmi belgeler almaları gerekiyor. Bu belgeleri almak için başvuru yapan Müslüman sığınmacılar genellikle olumsuz cevapla karşılaşıyor ya da kendilerine yıllarca dönüş yapılmıyor. Myanmar'dan kimlik kartı alabilmek için başvuru yapan kişinin ailesinden en az birinin vatandaş olabilme şartı aranıyor. Başvuru yapanların ailelerinde kimlik kartına sahip üyeler olsa da dini aidiyetlerinden ötürü genellikle olumsuz yanıt alıyorlar. Başvuru sürecinin tamamlanması durumunda da ülkede tam yetkilere sahip olamıyorlar. Çünkü Myanmar hükümetinin verdiği belgede "Sadece Tayland'da geçerlidir" ibaresi yer alıyor. Bu yüzden resmi belgenin Tayland dışında bir geçerliliği olmuyor ve pasaport başvurusunda kullanılamıyor.