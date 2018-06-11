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Tayland'ın güneyinde 5 kişi vurularak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:39 | Son Güncelleme

Tayland'ın güneyinde 5 kişi vurularak öldürüldü

HAT YAI (AA) - Tayland'ın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı güneyinde 5 kişi vurularak öldürüldü.

Polis yetkilileri, Yala bölgesinde bir evde toplanan 5 kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

Ölenlerin vücutlarında ve kafalarında çok sayıda kurşun izi bulunduğunu belirten polis yetkilileri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Ülkenin güneyinde yer alan Narathiwat bölgesinde de cuma günü nehirde altın arayan 4 köylü vurularak öldürülmüştü.

Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle, Songkhla eyaletinin Malayca konuşulan beş yöresinde 1980'lerin sonunda direniş hareketi ortaya çıkmıştı.

Söz konusu akım, 2004'te alevlenmişti. Bu bölgelerdeki şiddet olaylarında 2004'ten bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
güney şiddet TAYLAND

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