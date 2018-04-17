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Tayland’tan lale görmek için Ankara’ya geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

Sincan’ı rengarenk süsleyen laleler ziyaretçi akınına uğruyor.

Sincan’ı rengarenk süsleyen laleler ziyaretçi akınına uğruyor. Ankara’da okuyan Taylandlı öğrenciler zarafeti ve kokusuyla dikkat çeken laleleri görmek için Sincan’a geldi.
Sincan, rengarenk görüntüsü ve hoş kokusu ile seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturan laleleri görmeye gelenleri ağırlıyor. Ankara’da okuyan Taylandlı öğrenciler ilçenin dört bir yanında açan yaklaşık 2 milyon laleyi görmek için Sincan’a geldi.
Taylandlı öğrenciler Sincan’ı çok sevdi
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’la sohbet eden öğrenciler daha sonra Sincan’ı gezdi. Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eşliğinde şehir turu yapan öğrenciler laleler arasında keyifli saatler geçirdi.
Öğrenciler bol bol anı biriktirdi
Rengarenk laleleri seyre dalan Taylandlı öğrenciler anı fotoğrafları çekmeyi de ihmal etmedi. Sincan’ı çok sevdiklerini vurgulayan öğrenciler, Sincan Belediyesi Başkanı Murat Ercan’a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

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