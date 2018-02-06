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Tayvan'da korkutan deprem

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 19:59 | Son Güncelleme

Tayvan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir otelin çöktüğü ise gelen son dakika bilgilerin arasında

Tayvan'da korkutan deprem

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, derinliği 9.5 kilometre olarak ölçülen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.

Merkez, depremin merkezinin de, Hualian kentine 21.4 kilometre, Yilan kentine 66.8 kilometre, Puli kentine de 75.3 kilometre uzaklıkta belirlendiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle ise bir otelin çöktüğü belirtildi.

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deprem Tayvan

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