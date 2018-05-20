Tayvan liderinden güvenlik önlemlerini artırma açıklaması

TAİPEİ (AA) - Tayvan lideri Tsai Ing-wen, hükümetinin Çin'in askeri tehditlerine karşılık vermek için güvenlik önlemlerini artıracağını belirtti.
Yerel medyadaki habere göre Tsai, yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin uyguladığı baskı nedeniyle hükümetinin yerli silah endüstrisinin gelişimini desteklediğini kaydetti.
Tayvan'ın, Çin'in askeri tehditlerine karşılık vermek için güvenlik önlemlerini artıracağını vurgulayan Tsai, "Toplumun güvenliği için çalışmalarımızı hızlandıracağız." ifadesini kullandı.
Çin Devlet Konseyi Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü An Fıngşang, çarşamba günü Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) ada etrafındaki tatbikatlarla verdiği mesajın çok açık olduğunu belirterek, tatbikatların "Tayvan bağımsızlık yanlısı güçlerine ve etkinliklerine yönelik güçlü bir uyarı" olduğunu söylemişti.
Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.
Uluslararası toplumda Çin'i sadece kendilerinin temsil edebileceğini savunan Pekin yönetimi, Tayvan'ı bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceği eyaleti olarak görüyor.
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