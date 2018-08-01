Tayvan turizmi Ankara'da tanıtıldı

Tayvan Turizm Bürosu ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu iş birliğinde Ankara'da Tayvan Turizmi Tanıtım Günü etkinliği yapıldı.

Tayvan Turizm Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'da Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, Tayvan Turizm Bürosu Singapur Direktörü Dr. Trust Lin ve çok sayıda iş adamı katıldı.

Tayvan turizminin tanıtımının yapıldığı etkinlikte konuşan Lin, Tayvan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının her yıl ortalama 80 bin olduğunu belirtti.

Türkiye'den Tayvan'a giden turist sayısının da giderek arttığına dikkati çeken Lin, Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Taipei direkt uçuşları sayesinde bu sayının daha da artacağına inandığını kaydetti.

Dr. Lin ayrıca paket tur organize etmek isteyen tüm Türk acentelere yardıma hazır olduklarını ifade etti.

THY'nin Türkiye ile arasında beş saat fark bulunan bu ülkeye direkt uçuşları bulunuyor. Bunun yanı sıra Tayvan'a Bangkok, Hong Kong, Singapur, Kuala Lumpur ve Dubai aktarmalı da ulaşım sağlanabiliyor.

Türkiye ve Tayvan arasında 2015 yılında karşılıklı ücretsiz e-vize uygulaması başlamıştı. Bu uygulama sayesinde Türk turistlerin Tayvan'a ziyaretleri ivme kazanmıştı.

