Tayvan turizmi Ankara'da tanıtıldı

Tayvan Turizm Bürosu ve Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu iş birliğinde Ankara'da Tayvan Turizmi Tanıtım Günü etkinliği yapıldı.
Tayvan Turizm Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz'da Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen etkinliğe, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, Tayvan Turizm Bürosu Singapur Direktörü Dr. Trust Lin ve çok sayıda iş adamı katıldı.
Tayvan turizminin tanıtımının yapıldığı etkinlikte konuşan Lin, Tayvan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının her yıl ortalama 80 bin olduğunu belirtti.
Türkiye'den Tayvan'a giden turist sayısının da giderek arttığına dikkati çeken Lin, Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Taipei direkt uçuşları sayesinde bu sayının daha da artacağına inandığını kaydetti.
Dr. Lin ayrıca paket tur organize etmek isteyen tüm Türk acentelere yardıma hazır olduklarını ifade etti.
THY'nin Türkiye ile arasında beş saat fark bulunan bu ülkeye direkt uçuşları bulunuyor. Bunun yanı sıra Tayvan'a Bangkok, Hong Kong, Singapur, Kuala Lumpur ve Dubai aktarmalı da ulaşım sağlanabiliyor.
Türkiye ve Tayvan arasında 2015 yılında karşılıklı ücretsiz e-vize uygulaması başlamıştı. Bu uygulama sayesinde Türk turistlerin Tayvan'a ziyaretleri ivme kazanmıştı.
Kıbrıslı imamdan turistlere şok tepki; Denizden çıkan tekkeye geliyor
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı
Orta Doğu yangın yeri! Bu karar taşları yerinden oynattı
Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Silivri'deki yangında şoke eden görüntü! O kişi bakın kim çıktı...
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Kollarına 'kas' enjekte ediyordu! Son hali bakın nasıl oldu
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
ÖSYM, YSK sonuçlarına dair istatistiklerini yayınladı! YKS'de Türkiye olarak sınıfta kaldık!
Okuyucu Yorumları 0 yorum