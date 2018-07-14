Tayvan'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın kuzeydoğusunda 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Merkezi Meteoroloji Bürosu yerin 70,3 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğünün 4,3, merkez üssünün de Yilan ilçesinin 18,8 kilometre doğusu olduğunu duyurdu.
Depremde ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadığı belirtildi.
Depremin ardından biri 4,5 büyüklüğünde çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.
Tayvan'da, 1999'da yaşanan 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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