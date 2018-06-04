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Tayvan'da F-16 kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 16:38 | Son Güncelleme

Tayvan'da F-16 kayboldu

Tayvan Hava Kuvvetleri, tatbikat sırasında eğitim uçuşu yapan F-16'nın radardan kaybolduğunu duyurdu.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberinde, "Han Kuang" askeri tatbikatı çerçevesinde Tayvan'ın doğusunda bulunan Hualien bölgesindeki hava üssünden kalktıktan 34 dakika sonra radardan kaybolan F-16'nın bulunması için arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Uçağın hava üssünün 165 kilometre kuzeyinde Keelung kentindeki dağlık alanda kaybolduğu belirtildi.

Bugün başlayan askeri tatbikat cuma gününe kadar devam edecek.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in, tatbikatı perşembe günü izlemesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
F-16 tatbikat Tayvan

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