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Tayvan'da fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 09:29 | Son Güncelleme

Yangında 7 kişi öldü

Tayvan'ın Taoyuan kentinde bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan Merkezi Haber Ajansı (CNA), Taoyuan kentinde Chin Poon Endüstri'ye ait bilgisayar ekipmanı fabrikasında çıkan yangında 5 itfaiye erinin ve 2 işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yangında 7 itfaiye erinin de yaralandığı belirtildi.

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