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Tayvan'da kaybolan F-16'nın enkazına ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:47 | Son Güncelleme

Tayvan'da kaybolan F-16'nın enkazına ulaşıldı

Tayvan'da dün ülkenin doğusundaki Hualien bölgesinde bulunan hava üssünden kalktıktan 34 dakika sonra radardan kaybolan F-16'nın enkazı bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, dün, "Han Kuang" askeri tatbikatı sırasında havalandıktan sonra radardan kaybolan ve içinde yalnızca pilotun bulunduğu F-16'nın enkazına ulaştı.

Kurtarma ekiplerinin, uçağa ait enkazı ve pilotun cesedini, hava üssünün 165 kilometre kuzeyinde, Keelung kentindeki dağlık alanda bulduğu belirtildi.

Tayvan Merkezi Haber Ajansı (CNA), uçağın siyah kutusunun, kaza yerinden 120 metre uzakta bulunduğunu bildirdi.

Uçağın düşüş nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in, perşembe günü Hualien'e giderek kazada hayatını kaybeden pilotun ailesini ziyaret etmesi bekleniyor.

Tayvan Hava Kuvvetleri, dün, tatbikat sırasında eğitim uçuşu yapan F-16'nın radardan kaybolduğunu duyurmuştu.

Dün başlayan askeri tatbikat cuma gününe kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
F-16 Hualien Tayvan

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