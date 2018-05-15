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Tayvan'ın eski liderine 4 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Tayvan'ın eski liderine 4 ay hapis cezası

Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, 2013'te görevdeyken devam eden bir soruşturma çerçevesinde gizli bilgi sızdırmaktan 4 ay hapse mahkum edildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Tayvan Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozarak Ma'yı gizli bilgi sızdırmaktan suçlu buldu ve eski lidere 4 ay hapis cezası verdi.

Yüksek Mahkeme kararını esefle karşılayan Ma, temyize başvuracağını açıkladı.

Eski liderin temyize gitmemesi halinde savcıların onayıyla 4 ay hapis, para cezasına çevrilebilecek.

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gizli bilgi sızdırmak Ma Ying-Jeou Tayvan

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