Tayvan'ın eski liderine 4 ay hapis cezası

Tayvan'ın eski lideri Ma Ying-jeou, 2013'te görevdeyken devam eden bir soruşturma çerçevesinde gizli bilgi sızdırmaktan 4 ay hapse mahkum edildi.
Kyodo ajansının haberine göre, Tayvan Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin kararını bozarak Ma'yı gizli bilgi sızdırmaktan suçlu buldu ve eski lidere 4 ay hapis cezası verdi.
Yüksek Mahkeme kararını esefle karşılayan Ma, temyize başvuracağını açıkladı.
Eski liderin temyize gitmemesi halinde savcıların onayıyla 4 ay hapis, para cezasına çevrilebilecek.
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