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Tayy Aşireti, TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını davul zurnayla kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:45 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki 10 bin kişilik Tayy Aşireti'nin yüzlerce üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını, Davutpaşa Mahallesi’ndeki Bayrak Tepe’ye çıkarak davul zurna eşliğinde kutladı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesindeki 10 bin kişilik Tayy Aşireti'nin yüzlerce üyesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarısını, Davutpaşa Mahallesi’ndeki Bayrak Tepe’ye çıkarak davul zurna eşliğinde kutladı. Reyhanlılı, 4 büyük aileden oluşan Tayy Aşireti, uzun konvoy eşliğinde Türk bayrakları ile Cinderes kasabasını gören Reyhanlı’daki Davutpaşa Mahallesi’nde bulunan Bayrak Tepe’ye geldi. Burada, aşiret üyeleri adına konuşan Mustafa Hambolat, Afrin'i asıl sahiplerine teslim eden TSK'ya saygı duyduklarını göstermek için etkinliği gerçekleştirdiklerine söyledi. Hambolat, “TSK’nın ÖSO ile gerçekleştirilen bu harekattaki zaferini hep birlikte kutluyoruz ve ordumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Allahtan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Şehitlerimizin ailelerinin acılarını, sıkıntılarını paylaşıyor, o şehitlerimizi kendi evlatlarımız olarak görüyor ve onları ebediyete kadar içimizde yaşatıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu vatan için canını feda eden insanları Allah rahmetle, cenneti alaya layık görsün” dedi. DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER Ellerinde Türk bayrakları bulunan kalabalık grup, okunan Kuranı Kerim'in ardından şehitler için dua etti. Aşiret üyeleri, daha sonra toplanarak davul zurna eşliğinde halay çekti. Etkinliğin sonunda zafer Zeytin Dalı Harerakı için kurban kesildi.

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