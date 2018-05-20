HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Taziye pidelerini 'özel eller' yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da özel bireyler, günlük 300, aylık 10 bin kişilik pideyi elleriyle hazırlayıp, taziye evlerine gönderiyor.

Taziye pidelerini 'özel eller' yapıyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da özel bireyler, günlük 300, aylık 10 bin kişilik pideyi elleriyle hazırlayıp, taziye evlerine gönderiyor. Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uygulamalı meslek eğitimi alan özel bireyler, başarılarıyla dikkat çekiyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin, sosyal hayata daha etkin katılmalarına ve meslek sahibi olmalarına yönelik çalışmalarına yenisini ekledi. Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki meslek edindirme sınıflarında eğitim gören özel bireylere pide yapımı öğretiliyor. Özel bireylerin elleriyle yaptıkları pideler, Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün taziye evlerine gönderiliyor.
Türkiye'nin en büyüğü olma özelliğini taşıyan rehabilitasyon merkezindeki özel bireyler, merkezin mutfak bölümünde ustalarla birlikte pide yapmayı öğreniyor. Önce teorik bilgi alan özel bireyler, daha sonra aşçıbaşı ve ustalarla birlikte pide harcını hazırlıyor, pideyi pişirip, kesiyor ve paketlemesini yapıyor. Özel ellerden çıkan pideler, kent merkezindeki taziye evlerine servis edilerek, ücretsiz ikram ediliyor.
Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yasemin Doğan, okulda 587 öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi. Öğrencilerin atölye, mesleki eğitim, iş uygulama, fizyoterapi gibi eğitimler aldıklarını belirten Doğan, "Ayrıca bireysel özel eğitim de veriyoruz. Öğrencilerimizin hayatlarına katkıda bulunmak için buradayız" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'in projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Yasemin Doğan, "Burada mesleki eğitimdeki lise öğrencilerimiz, ustalarımızın eşliğinde hem meslek öğreniyor hem de hayata hazırlanıyorlar. Çok başarılılar. Bizden ayrıldıktan sonra onlara bir katkımız olursa ne mutlu bize" diye konuştu.
Günlük 300, aylık 10 bin kişilik pide hazırladıklarını dile getiren aşçı Bekir Sarıtaş ise "1 yıldır buradayım. Öğrenci arkadaşlar bizimle burada açma, kesme, pide yağlama, paketleme gibi işler yapıyor. İleride iş sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz" dedi.
Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hem meslek öğrenen hem hoşça vakit geçiren özel bireyler de kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Taziye pidelerini 'özel eller' yapıyorTaziye pidelerini 'özel eller' yapıyorTaziye pidelerini 'özel eller' yapıyorTaziye pidelerini 'özel eller' yapıyor

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Çocukların tavşan sevgisiÇocukların tavşan sevgisi
Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yokNagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

Eski AKP’li Abdüllatif Şener’den flaş Erdoğan açıklaması: İktidar için her şeyi yapar

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

HEPAR Genel Başkanı Osman Pamukoğlu’ndan 24 Haziran seçimleriyle ilgili flaş açıklama! HEPAR kimi destekliyor?

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Yeşilçam oyuncusu Kazım Aktan yangında hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

İlginizi Çekebilir

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

Süleyman Çakır Yenikapı mitingi dönüşünde böyle görüntülendi

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TEM'de dehşet anları! İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Nagehan Alçı yazdı: Zihniyet olarak Ahmet Hakan ile Barış Atay arasında fark yok

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

Kahraman pilot 20 yıl sonra anlattı: Bombayı kokpit camından attım

Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Meteoroloji'den önemli uyarı: Marmara'da sıcaklıklar düşüyor!

Meteoroloji'den önemli uyarı: Marmara'da sıcaklıklar düşüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.