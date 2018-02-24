TBB Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
TBB Başkanı Feyzioğlu ve beraberindekiler, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda yapılacak olan “Söz Savunmanın” toplantısı öncesinde Anıtkabir’e geldi. Aslanlı Yol’dan yürüyen heyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Feyzioğlu’nun mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet, daha sonra Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi.
Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Feyzioğlu, deftere şunları yazdı:
“Türkiye’nin her yerinde binlerce meslektaşımızla ve halkımızla bütünleşerek yapacağımız bugünkü ‘Söz Savunmanın’ toplantısı öncesinde, yetkili kurullarımız, Baro başkanlarımız ve meslektaşlarımızla birlikte huzurunuzdayız. Hep birlikte diyoruz ki; Barolar ve Türkiye Barolar Birliği, Türkiye’dir. Baroların birliği, Türkiye’nin birliğidir. Dört bir yanımızı sarmış ateş çemberinden ve ülkemizin üzerine kurulan tüm senaryolardan çıkış yolu milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektedir. Milli birlik, hukukun üstünlüğü paydasında her vatandaşımızın kucaklaşmasıyla sağlanabilir. Hukukun üstünlüğü için bağımsız, tarafsız, güvenilir bir yargı zorunludur. Güvenilir bir yargının olmazsa olmaz şartı avukatların bağımsızlığıdır. Avukatların bağımsızlığı ise bağımsız ve güçlü baroların varlığına bağlıdır.”
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