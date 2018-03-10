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TBB Başkanı Feyzioğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

"Gelin birlik olalım ve gerçekten FETÖ ile mücadele edelim"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ilişkin "Gelin birlik olalım ve gerçekten FETÖ ile mücadele edelim." dedi.

Feyzioğlu, Gökkube Ulusal Sergi, Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki "Isparta Kitap Fuarı"nda, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara halkın ve belediyenin yüreğini koyduğunu söyledi.

TBB'nin bayrak için canını vereceğini ifade eden Feyzioğlu, birliğin hiç kimseden milliyetçilik dersi alacak durumda olmadığını dile getirdi.

TBB'nin her zaman en doğru uyarıları, haklı ve yapıcı şekilde yaptığını aktaran Feyzioğlu, geçen günlerde Tiflis'te Türkçe Konuşan Ülkeler ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği'nin yönetim kurulu toplantısına katıldıklarını hatırlattı.

Birliğin tüm Türk dünyasını, akraba devlet ve toplulukları bir araya getirdiğini vurgulayan Feyzioğlu, birliğin 200 milyonun üzerinde nüfusu kapladığını, 250 bin avukatı temsil ettiğini bildirdi.

Orada Fetullah Gülen okulunun karanlık işlere karıştığı söylenen müdürünün hakkında Türkiye'nin talebi üzerine iade amaçlı tutuklanma yapıldığını anlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu aleyhinde son derece ciddi deliller var ve Türkiye'ye iade edilmesine itiraz etmiş. Duruşma açılmış. İade edilecek, iadeden kaçış yok. Ne olmuş biliyor musunuz? Bizzat bana Gürcistan Barolar Birliği Başkanı'nın hayretle, esefle, üzüntüyle ve kınayarak anlattığı bir olay bu. ABD'den 2 senatör duruşma günü en öne oturmuş. Mahkemeyi baskı altına almışlar. Yüzde yüz Türkiye'ye iade çıkacak bir dosya da bu iki senatörün ve arkasındaki ABD Dış İşleri Bakanlığı'nın baskısıyla bu müdürü almışlar, kaçırmışlar, götürmüşler. Türkiye Barolar Birliği'nin bölünüp içerisinden PKK, FETÖ barosu çıkarma isteğinin 2009 projesidir. O projeyi yazanların tamamı Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanın imzasıyla KHK ile ihraç edilmiştir. Gelin birlik olalım ve gerçekten FETÖ ile mücadele edelim. Biz üzerimize düşen görevi her zaman yaptık. Bundan sonrada titizlikle yapmaya devam edeceğiz."

Feyzioğlu, daha sonra Türkiye Barolar Birliğine ait kitapları imzaladı.

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ısparta kitap fuarı Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği

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